Polícia Federal apreende barco de Eike em Angra dos Reis

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira (11) uma operação de busca e apreensão na residência do empresário Eike Batista, na praia de Vila Velha, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Entre os bens apreendidos, está o iate Spirit of Brazil IV, avaliado em R$ 30 milhões. Além do barco, a Polícia Federal buscou outros bens de valor na residência do empresário.

A embarcação apreendida é um modelo Pershing 115, fabricado pela empresa italiana Ferretti. De acordo com informações do fabricante, o Pershing 115 tem 35 metros de comprimento, abriga três suítes e tem capacidade máxima para transportar com conforto 22 pessoas.

A ação foi determinada pela Justiça para garantir o pagamento de indenizações caso Eike seja condenado por crimes contra o mercado financeiro. A operação de hoje faz parte da mesma decisão do Juiz Flávio Roberto de Souza, da 3ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio, que autorizou a apreensão de seis carros do empresário, em 6 de fevereiro. Um dos bens apreendidos na ocasião foi o carro modelo Lamborghini que Eike usava como objeto de decoração em uma de suas salas. Também foram apreendidos quadros, computadores e até um piano na casa que o empresário mantém no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

A decisão judicial determina o bloqueio de R$ 3 bilhões em ativos financeiros e imóveis de Eike e dos dois filhos mais velhos do empresário (Olin e Thor), da mãe deles e sua ex-mulher, Luma de Oliveira, e da mãe de seu terceiro filho, Flávia Sampaio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos advogados de Eike, Raphael Mattos, afirmou que a defesa do empresário foi “proibida” de ter acesso à decisão que liberou a apreensão dos bens. Segundo ele, os advogados de Eike tomaram conhecimento da operação da PF em Angra por meio da imprensa.