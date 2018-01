Quando cai a temperatura no Rio…

Na academia, alguém chegou injuriado na manhã desta terça-feira. “Caraca, ninguém merece malhar neste frio”, ele disse, enquanto tirava o agasalho que o cobria até a altura do queixo e saía aquecendo como se estivesse prestes a disputar uma partida do campeonato russo.

Nas ruas de Copacabana, os shortinhos e chinelos deram lugar a calças, saias longas e botas, dessas de cano longo.

No metrô, um parka parecia esquecido num dos bancos – mas, na estação Glória, deu para ver que esquecido mesmo estava o cara dentro do parka, coitado.

No centro, já no início da tarde, uma menina desfilava toda elegante com um cachecol cobrindo o rosto. Mais adiante, uma senhora caminhava conversando com alguém ao lado. Cabeça baixa e esfregando as mãos, ela reproduzia a típica cena de quem tenta evitar que o vento gelado e cortante atinja as orelhas ou a ponta dos dedos.

Nos termômetros espalhados pela cidade, 20º C.

Imagina quando começar o inverno.