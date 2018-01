Reduto de foliões, Lapa terá policiamento reforçado no carnaval

A Secretaria de Governo do Estado do Rio aumentará em 30% o efetivo da Operação Lapa Presente (OLP) durante o carnaval. O reforço no policiamento começará amanhã (sexta-feira, 13) e vai até a quarta-feira de cinzas (18).

Segundo o governo, serão 180 agentes para fazer o patrulhamento a pé e de bicicleta pelas ruas da Lapa (bairro boêmio na região central carioca), com o objetivo de reprimir assaltos, uso e venda de drogas.

O coordenador da OLP, Edson Soeiro, disse que o Estado tem que “garantir o direito de ir e vir de todos os que frequentam a Lapa, ainda mais nesta época do ano, em que a região recebe muitos cariocas e turistas”.

Soares falou ainda, por meio de comunicado oficial da Secretaria de Governo, da necessidade de remover os moradores das ruas da Lapa.

“Já ultrapassamos a marca de 12 mil acolhimentos de população de rua, uma das grandes demandas daquela região”, falou

Oito órgãos do governo estadual e da Prefeitura do Rio atuam na OLP: Secretaria de Estado de Governo, Polícia Militar(PM), Guarda Municipal, secretarias municipais de Ordem Pública, de Assistência Social, de Conservação e de Transportes e Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

O programa Disque Lapa Presente estará de plantão no Carnaval, todos os dias entre 21h30 e 5h30. Os telefones para atendimento e denúncias são (21) 97954-2424 e 97954-2525.