Rio-2016 lança campanha para o revezamento da tocha

O Comitê Rio-2016 lançou uma campanha de engajamento convidando a população a participar do revezamento da tocha olímpica, que começará em maio do próximo ano e percorrerá 300 cidades, passando por todos os estados do Brasil. No total, 12 mil pessoas deverão conduzir o símbolo olímpico. E os organizadores querem que você indique algumas delas.

A campanha, batizada de #ChamaQuemFaz, consiste na indicação de pessoas “que se destacam, são admiradas ou fazem a diferença com suas histórias de vida”. Não é preciso ser nenhuma personalidade – a ideia é indicar pessoas anônimas que, por algum motivo, fazem a diferença.

Para sugerir nomes para o revezamento da tocha, basta acessar o portal rio2016.com/revezamento-da-tocha.