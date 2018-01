Rio inicia distribuição de vacinas para bloquear chegada da febre amarela

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio começou nesta terça-feira, 24, a entregar a prefeituras fluminenses doses da vacina contra a febre amarela. Ao todos, serão distribuídas 350 mil, sendo 250 mil para ação de bloqueio junto a Estados onde a doença se manifestou recentemente, e 100 mil para reabastecer os estoques das prefeituras.

O Estado vai intensificar a vacinação nos municípios das regiões Noroeste, Norte, Serrana e Centro Sul do RJ. Trata-se de medida preventiva da Secretaria, para estabelecer uma região de bloqueio contra o vírus nas divisas com Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo o secretário de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr., não há recomendação para a vacinação irrestrita da população. O motivo é que não há registros da circulação do vírus no Rio.

“O principal critério para definição da ação de bloqueio é a proximidade com as áreas de surto em Minas Gerais: estamos recomendando a intensificação da imunização da população que vive na divisa dos estados de MG e Espírito Santo. Alguns receberão a orientação para vacinação da população em geral, obedecendo as indicações do Ministério da Saúde, outras terão regiões específicas para a campanha. Esta é uma medida preventiva que estamos adotando, atuando em apoio total às prefeituras”, disse o secretário.

A subsecretaria de Vigilância em Saúde relacionou para vacinação as cidades de Cantagalo, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Bom Jesus do Itabapoana, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai. Também será vacinada parte das populações de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Sapucaia, Três Rios e Paraíba do Sul, em localidades específicas para a imunização. Nesses casos, não é recomendada a vacinação de toda a população.

“O objetivo é criar um bloqueio contra o vírus nas regiões mais vulneráveis sob o ponto de vista geográfico, diante da proximidade das áreas onde há surtos em Minas Gerais. O público alvo serão os habitantes com idades a partir de 9 meses até 60 anos, residentes nos municípios e localidades definidas pela secretaria para a ação. É essencial que os postos de saúde observem as contraindicações específicas para esta vacinação de bloqueio”, explica Alexandre Chieppe, subsecretário de Vigilância em Saúde da SES.

A secretaria recomenda que os municípios realizem a campanha em etapas, dividindo a população pelas faixas etárias (de 9 meses a 9 anos e 11 meses; 10 anos a 19 anos e 11 meses, 20 a 29 anos e 11 meses, 30 a 39 anos e 11 meses, 40 a 59 anos e 11 meses), entre os dias 28 de janeiro e 10 de março. Cada secretaria municipal de saúde deverá definir seu calendário de acordo com sua capacidade operacional e de armazenamento dos imunobiológicos. Os 16 municípios que terão a ação de bloqueio estão recebendo notas técnicas com as orientações do Estado, além de estarem sendo convocados para uma reunião nesta quinta-feira, 26/1, em Miracema, para a discussão da estratégia de imunização.