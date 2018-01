Rio terá passeio ciclístico retrô neste domingo

Moças de saias rodadas e sapatos bicolores; rapazes de chapéus e coletes, num passeio de bicicletas à moda antiga. Esse é a proposta do Tweed Ride Rio, evento ciclístico que chega à décima edição neste domingo, 26. Desta vez, o grupo se concentra na Praça XV, atravessa a baía, e pedala por Niterói. Eles farão um piquenique nos jardins do Solar do Jambeiro, palacete construído em 1872.

O Tweed Ride surgiu em 2009 na Inglaterra com a intenção de celebrar a bicicleta e os tempos em que a vida era mais calma. “A gente quer lembrar que para usar a bicicleta não precisa ser atleta, vestir roupas adesivadas, e acordar de madrugada para se exercitar. A bicicleta era usada no cotidiano, com as roupas do dia a dia, como meio de transporte. É isso o que a gente quer homenagear e resgatar”, explica a jornalista Aline Souza, uma das organizadoras.

Se na maioria das cidades o evento é anual, no Rio a ideia é fazer um passeio a cada estação. No último verão, a festa foi na praia, com ciclistas usando trajes de banho de época.

Dessa vez, para que os participantes entrem no clima, o artista francês Pascal Maurice Kahan leva seu realejo para a concentração, na estação das barcas na Praça XV, a partir das 11h30. No repertório, canções populares francesas. O piquenique no Solar do Jambeiro será embalado pela banda Uisqueletos Extravaganza, que toca rockabilly, jazz e blues.

O Tweed Ride também premia os participantes que capricharem no visual retrô. As moças podem ganhar um kit de banho vintage da Granado. Para os rapazes, peças e adereços para bicicletas da marca Sem Raça Definida. Os vencedores também recebem cadernetas da Papelaria Cícero, da linha que homenageia os 450 anos da capital carioca.

Serviço:

Data: 26 de julho

Local: Solar do Jambeiro – Niterói

Concentração na Praça XV – Estação das Barcas – 11h30

Saída do Rio de Janeiro às 13h.

Encontro de ciclistas na Praça Arariboia (Niterói) às 14h.

Ingresso: R$ 10 (para ajudar na organização)

Mais informações:

http://bit.ly/TweedRideRio_Inverno