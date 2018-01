Show dos 450 anos do Rio terá Caetano, Gil e Zeca Pagodinho

O principal show comemorativo dos 450 anos do Rio, que se completam no dia 1.º de março, será na Quinta da Boa Vista, no dia 28 de fevereiro, das 21 horas até meia-noite. Entre os artistas, estarão Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Caetano Veloso. No repertório, somente músicas que fazem menção à cidade, como Samba do Avião, Rio 40 Graus, Solteiro no Rio de Janeiro e Cidade Maravilhosa, que fechará a noite.

O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) na manhã desta terça-feira, 10. Ele disse que não ficou desapontado com o atraso nas obras do Museu do Amanhã, na região portuária, apesar de ter comentado anteriormente que o “parabéns” ao Rio seria cantado lá.

“Eu adoraria, mas o museu ainda não está cem por cento”, afirmou.

A programação prevê para o dia 28 de fevereiro uma cerimônia cívico-militar, no Forte de São João, na Urca, zona sul; a inauguração do chamado Palácio dos 450 anos, um prédio de 1921 em Oswaldo Cruz, na zona norte, reformado para ser mais um local de trabalho do prefeito; e a abertura ao público de um túnel da região portuária, o Túnel Rio 450.

O secretário de Turismo, Antônio Pedro Figueira de Melo, disse que a Quinta da Boa Vista foi escolhida para ser o local do show principal por ser na zona norte, perto do Centro. Isso facilita a chegada do público.

“Copacabana não seria tão central, e tem muito bloco de carnaval”, disse.





Programação dos 450 anos do Rio (*)

28/02

21h – Show de Aniversário na Quinta da Boa Vista (São Cristóvão)

01/03

Pela manhã

Cerimônia cívico-militar na Praça da Fundação, na Fortaleza de São João (Urca)

Missa no Santuário Arquidiocesano de São Sebastião (Tijuca)

Bolo da Rua da Carioca (Centro)

À tarde

Inauguração do Palácio Rio450 (Oswaldo Cruz)

Inauguração do Túnel Rio450 (Região Portuária)

Distribuição de Medalhas e apresentação dos heróis do Rio, no Palácio da Cidade (Botafogo)

À noite

Shows na Praça das Juras, em Bangu, e no Parque Madureira

(*) Os horários ainda serão confirmados