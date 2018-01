Supervia indeniza usuários por acidente: 100 mil bilhetes grátis

A Supervia, empresa que opera trens na região metropolitana no Rio, distribui nesta quarta-feira(4), desde as 6h, 100 mil bilhetes em 15 estações do ramal Japeri, entre as estações de Paracambi e Ricardo de Albuquerque. De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a distribuição é fruto do cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado no dia 7 de janeiro.

A entrega de bilhetes faz parte do acordo por dano moral coletivo firmado pela Defensoria com a empresa por causa do choque entre dois trens na noite do dia 5 de janeiro deste ano. Duas composições colidiram na estação Juscelino, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O acidente deixou 239 feridos.

Na ocasião, a circulação chegou a ser temporariamente suspensa do ramal. O socorro das vítimas envolveu bombeiros dos quartéis do Catete, na zona sul do Rio, de Parada de Lucas, no subúrbio, e de Nova Iguaçu, Nilópolis e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os feridos mais graves foram levados para quatro hospitais. Os casos de menos gravidade foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

De acordo com a Defensoria, quando o usuário chega a uma das 15 estações hoje encontra um banner, onde recebe atendimento e pode retirar dois bilhetes (ida e volta). A Supervia informou ainda que os tíquetes, distribuídos em papel moeda, deverão ser trocados na bilheteria por bilhete eletrônico. A empresa pede que passageiros consultem o SuperVia Fone (0800 726 9494) em caso de dúvidas.