Granizo provoca pouso de emergência de voo da TAM

Passageiros do voo 3307 da TAM, que seguia do Rio para Natal, com escala em Fortaleza, levaram um grande susto, quando a aeronave precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, zona norte do Rio, no fim da tarde deste domingo, 8.

O avião, que havia decolado às 17h18, teve de retornar 43 minutos mais tarde, depois de enfrentar área de forte turbulência e tempestade de granizo. A frente da aeronave ficou amassada, devido à ação dos fortes ventos e das pedras de gelo. Não houve feridos. Os passageiros foram divididos em dois voos, que seguiram para Fortaleza e Natal, às 21 horas. Em nota, a companhia informou que os “passageiros receberam a assistência necessária”.

De acordo com a concessionária Rio Galeão, que administra o Tom Jobim, o incidente não afetou a operação no aeroporto e ambulâncias não chegaram a ser acionadas.