Torneio com entrada gratuita no Rio reúne campeões olímpicos

A praia de Copacabana, o “Maracanã do vôlei de praia”, vai ser palco a partir desta quinta-feira de um grande duelo entre Brasil e Estados Unidos, representados por grandes estrelas do esporte, como os campeões olímpicos Emanuel e a norte-americana Kerri Walsh. Eles, e mais outros 30 atletas vão se enfrentar pelo torneio Melhores do Mundo.

“Confesso que gosto muito de jogar no Rio de Janeiro, e Copacabana sempre foi um ícone para nós do vôlei de praia. Consideramos o Maracanã do vôlei de praia”, afirmou o curitibano Emanuel. Recentemente, o veterano voltou a se unir com Ricardo, seu antigo parceiro, em busca de se credenciar para a Olimpíada do Rio.

Ao todo, serão disputados 36 jogos – divididos entre as categorias masculina e feminina. Durante esta quinta e sexta, ocorrem as eliminatórias. No sábado será realizado o duelo pelo terceiro lugar. E no domingo, dia em que a cidade do Rio comemora 450 anos, as melhores duplas decidem o título.

“É importante para o nosso esporte voltar a brilhar nesse cenário. Ali disputamos o Pan-Americano. Vai ser palco da Olimpíada, então já dá para projetar uma energia boa do que pode acontecer em Copacabana.”

Quem quiser assistir da arquibancada, não vai pagar nada, a entrada é gratuita. Mas, é bom ir preparado para o calor porque a expectativa é de alta temperatura e alguns jogos começam por volta de meio-dia. A arena está montada na altura da Avenida Princesa Isabel.

Veja a programação de jogos completa:

26/02 – Quinta-feira

13h00 – Maria Clara e Carol x Jennifer Fopma e Summer Ross

13h30 – Ágatha e Bárbara Seixas x Lauren Fendrick e Brooke Sweat

14h00 – Bruno Schmidt e Thiago x Nick Lucena e Theo Brunner

14h30 – Vitor e Álvaro x John Hyden e Tri Bourne

15h00 – Juliana e Maria Elisa x Jennifer Kessy e Emily Day

15h30 – Ágatha e Bárbara Seixas x Jennifer Fopma e Summer Ross

16h00 – Pedro e Evandro x Nick Lucena e Theo Brunner

16h30 – Bruno Schmidt e Thiago x John Hyden e Tri Bourne

17h00 – Larissa e Talita x Jennifer Kessy e Emily Day

17h30 – Maria Clara e Carol x Kerri Walsh e April Ross

18h00 – Vitor e Álvaro x Phil Dalhausser e Sean Rosenthal

18h30 – Ricardo e Emanuel x Jake Gibb e Casey Patterson

19h00 – Cerimônia de abertura

19h30 – Larissa e Talita x Lauren Fendrick e Brooke Sweat

20h00 – Juliana e Maria Elisa x Kerri Walsh e April Ross

20h30 – Pedro e Evandro x Jake Gibb e Casey Patterson

21h00 – Ricardo e Emanuel x Phil Dalhausser e Sean Rosenthal

27/02 – Sexta-feira

12h45 – Vitor e Alvaro x Nick Lucena e Theo Brunner

13h15 – Bruno Schmidt e Thiago x Jake Gibb e Casey Patterson

13h15 – Maria Clara e Carol x Jennifer Kessy e Emily Day

14h15 – Juliana e Maria Elisa x Jennifer Fopma e Summer Ross

14h45 – Vitor e Álvaro x Jake Gibb e Casey Patterson

15h15 – Pedro e Evandro x John Hyden e Tri Bourne

15h45 – Maria Clara e Carol x Lauren Fendrick e Brooke Sweat

16h15 – Ágatha e Bárbara Seixas x Jennifer Kessy e Emily Day

16h45 – Bruno Schmidt e Thiago x Phil Dalhausser e Sean Rosenthal

17h15 – Ricardo e Emanuel x Nick Lucena e Theo Brunner

17h45 – Larissa e Talita x Jennifer Fopma e Summer Ross

18h15 – Ágatha e Bárbara Seixas x Kerri Walsh e April Ross

18h45 – Cerimônia de abertura

19h15 – Pedro e Evandro x Phil Dalhausser e Sean Rosenthal

19h45 – Ricardo e Emanuel x John Hyden e Tri Bourne

20h15 – Juliana e Maria Elisa x Lauren Fendrick e Brooke Sweat

20h45 – Larissa e Talita x Kerri Walsh e April Ross

28/02 – Sábado

Disputa da medalha de bronze – feminino e masculino, a partir de meio-dia

01/03 – Domingo

Disputa da medalha de ouro – feminino e masculino, a partir de 11 horas