Uma disputa com cinco favoritas: carnaval é o vencedor na Sapucaí

Cinco escolas de samba chegam hoje à apuração das notas dos jurados com chances reais de vitória. Ninguém há de clamar por justiça se Beija-Flor, Salgueiro, Imperatriz, Unidos da Tijuca ou Portela saírem da Apoteose com o título de 2015. Mas os motivos do favoritismo de cada uma diferem.

Turbinada por uma fortuna suja da ditadura da Guiné Equatorial, obscuro país da África Ocidental (fala-se em R$ 10 milhões), a Beija-Flor mostrou a habitual opulência, com carros alegóricos impressionantes pelas dimensões e perfeição. A gigante de Nilópolis chegou mordida ao sambódromo, por causa da sétima colocação de 2014, e deu o costumeiro show de competência.Ao falar de Minas Gerais, um tema surrado, o Salgueiro, que conta com Renato Lage (em parceria com a mulher, Marcia Lage), o melhor carnavalesco da atualidade, também se destacou pela plástica impecável. Teve luxo e teve criatividade mesmo levando índios e escravos à avenida, personagens que abundam todo carnaval.

A Imperatriz, que também falou de um assunto batido, a África, e ainda desfilou imediatamente depois da Beija-Flor, conseguiu dar novas cores a animais, à vegetação e a rituais tribais. Poderia ser cansativo, mas foi uma bênção para os olhos.

Desacreditada, a atual campeã, a Unidos da Tijuca, provou que tem fôlego sem Paulo Barros, o carnavalesco que lhe deu o troféu de 2014 e mais dois (2010 e 2012). A escola, falando da Suíça e de Clovis Bornay, foi inventiva e teve humor, ao usar personagens pop, como os do filme “A fantástica fábrica de chocolate” (talvez um legado de Barros) e fazer nevar na Sapucaí – um “fenômeno”, se não inédito, sempre arrebatador.

Por fim, a Portela foi a responsável pela maior emoção do ano, com um desfile embalado pelo samba mais popular, e precedido por paraquedistas lançados no meio da avenida, algo nunca visto em nove décadas de desfiles. Se seu visual não esteve à altura das concorrentes, a escola, que celebrou os 450 anos do Rio, apostou em sua vocação: emocionar. Se fosse preciso escolher uma única imagem para ficar como marco do espetáculo de 2015, seria a da águia-Cristo da Portela. Com 22 metros de altura, a escultura foi baixada próximo à Apoteose para poder passar sob a torre de fotografia, e o que se viu foi uma reverência ao público, um agradecimento pelos gritos de “é campeã”.

Foi um desfile de ótimo nível, em que não se viram grandes incidentes nem motivos para constrangimentos. Vença quem vencer, quem sai ganhando é o carnaval.