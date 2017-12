O samba em São Paulo no fim de semana

O Carnaval se aproxima e as quadras fervem com os ensaios. Confira onde cair no samba durante o final de semana em São Paulo. No próximo post vamos contar a programação das escolas de samba cariocas durante os próximos dias. SÃO PAULO Dia 20, sexta Gaviões da Fiel Ensaio especial com show do grupo Sensação,