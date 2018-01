No fundo do poço existe um porão

O primeiro ato, acreditem, começou com um telefone sem fio: “Dono da JBS grava Temer dando aval para comprar silêncio de Cunha”, marchetou O Globo em sua versão on-line. Com o passar das horas, entretanto — economia, jornalismo e a própria sociedade já reféns da notícia — , um país aturdido descobriu que o alarde era incerto.

De fato, o presidente vacilou, ouviu confissões sobre mesada para políticos presos e a compra de juízes sem esboçar qualquer reação, mas o “tem que manter isso aí” continuava fora do contexto anunciado.

É claro que o segundo ato não poderia começar de outra forma. Pendurados estávamos e pendurados continuamos, tanto na apuração malfeita quanto no ego de um procurador-geral da república. O terceiro? Ainda está sendo escrito, e com sorte desmanchará outros caroços desse angu: afinal, estamos ou não vivendo ecos da ajuda fundamental que Ricardo Saud — diretor da JBS e hoje delator — deu a Fachin para que ele fosse nomeado ministro do STF? E o que a CVM tem a dizer sobre a compra de dólares feita pela JBS na véspera do estardalhaço?

Está tudo certo, que a nossa cena política virou uma matriosca de escândalos não é novidade, entretanto engana-se redondamente quem enxerga o atual cenário como se fosse o fundo do poço. Muito mais grave do que vivenciar o afastamento de outro chefe de Estado, do que as batalhas campais disfarçadas de atos democráticos, ou do que qualquer crise governamental, será a quebra definitiva do país. Processo esse que, não duvidem, já começou e logo atingirá um ponto irreversível, caso não enfrentemos as reformas econômicas com a seriedade e a urgência que elas merecem.

Com razão, fala-se muito sobre a reforma da previdência, uma vez que só ela já seria suficiente para postergar a catástrofe total, entretanto, o problema é maior e impõe outras transformações, sob pena de passarmos as próximas décadas fazendo remendos e colhendo os frutos nefastos desse atraso.

Além da previdenciária, as reformas trabalhista, fiscal e microeconômicas também pedem passagem. E não só pelas interseções entre elas, mas para que floresça um tripé basal comum em todas as sociedades promissoras: isonomia entre os cidadãos, maior produtividade e melhor distribuição de recursos, sem o qual jamais perceberemos um comportamento lógico por parte dos agentes econômicos.

Para não dizer que tudo está perdido, temos a grande vantagem de não precisar prever o futuro. Já vivemos em um Estado ganancioso, por arrancar mais do que deveria dos seus cidadãos; injusto, por estabelecer diferentes responsabilidades entre esses; e que assusta o empreendedorismo, com tantos encargos. Falta apenas a insolvência total, uma vez que não terá como arcar com as contas públicas previstas em um modelo tão atrasado quanto falido de administração.

Resumindo, resta torcer pela continuidade da Lava-Jato, fiscalizar para que a Constituição não seja atropelada por esse indecente discurso que fala em eleições antecipadas, mas, acima de tudo, para que acordemos de vez: ou bem as reformas saem do papel agora, ou enfrentaremos dias sombrios em um futuro próximo.