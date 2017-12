Acre faz 50 anos hoje

O Acre comemora 50 anos nesta sexta-feira. Além de ser feriado, serão realizados shows de Jorge Aragão e Esquadrilha da Fumaça. O início da celebração se deu nesta manhã, com a troca da bandeira (foto acima).

Em 15 de junho de 1962, o presidente João Goulart sancionou a lei que deu status de Estado ao Acre, antes considerado apenas um “Território” no Brasil. O Estado noticiava na época: “Sancionada a elevação do Acre a Estado”.

O Acre foi um território alvo de disputas entre portugueses e espanhóis, por ser bem na fronteira, e, depois, entre Brasil, Bolívia e Perú. Desde o início do século XX, houve movimentos para transformar o Acre em Estado, por conta do ciclo da borracha. Com a transformação em Estado, pôde-se eleger governadores, deputados e senadores.