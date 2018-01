Adolescente ameaça matar Papai Noel se não ganhar o que pediu

Esta aconteceu no Reino Unido. Uma adolescente de 13 anos escreveu uma carta ameaçadora ao Papai Noel: promete matá-lo se não entregar o que ela pediu neste ano. Mais: “Vou caçar as suas renas, cozinhá-las e servir sua carne para as pessoas desabrigadas no dia de natal.”

A garota, Mekeeda Austin, fez uma lista de opções ao bom velhinho: Blackberry, dinheiro, óculos de sol e até o Justin Bieber “real”. E avisou: “Quero dois desta lista, ou você morre.”

A mãe encontrou a carta na mochila da garota. E promete atender aos pedidos. “Quando eu encontrei a carta, achei engraçado. Agora eu penso que o melhor é fazer o que ela quer. Não quero ver seu lado mau”, disse ao Daily Mail.

A adolescente, por sua vez, disse que não se arrepende de ter ameaçado Papai Noel, nem tem medo de entrar em sua lista negra. “Não vejo nenhum problema. Quero todas essas coisas e não vejo motivo de não ganhá-las.”