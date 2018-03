Adolescente decide arrumar seu quarto e ganha R$ 140 mil

Foto: Reprodução

Ryan Kitching, um menino escocês de 19 anos, encontrou um bilhete antigo da loteria enquanto arrumava o quarto, decidiu checá-lo, e descobriu ter ganhando £52.981 libras – o equivalente a R$ 144.966,61, segundo a conversão de hoje.

O rapaz vinha adiando a arrumação há 2 semanas, e tinha recebido um ultimato da mãe. ‘Se eu não arrumasse, estaria muito encrencado’, comentou. Ryan trabalha num supermercado local e pretende seguir fazendo as mesmas atividades e morando com os pais. Planeja, com o dinheiro, pagar uma viagem para a família e disse que ficou mais rico em uma boa hora, porque a sua namorada tinha acabado de terminar com ele.

(Via Daily Mail)