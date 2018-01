‘Ai Se Eu Te Pego’ em hebraico: versão brinca com preconceito em Israel

O episódio da garota que sofreu preconceito e deixou de ir à escola em Israel virou música: mais uma versão de Ai Se Eu Te Pego, do sertanejo Michel Teló, agora em hebraico. No vídeo, dois comediantes israelenses vestidos como ultraortodoxos repetem a coreografia que ganhou o Brasil e a Europa acompanhados de dançarinas. Dá uma olhada:

Não entendeu nada? Aí vai a tradução:

Shikse, shikse, como você se veste?

Eu sou um cara saudável, como você não se envergonha?

Shikse, shikse, uma p… sem respeito

Vemos o seu cotovelo, isso nos atrapalha nos estudos

Vergonha e desgraça…

Saí do “Colel” (centro de estudos)

Eu só queria respirar um pouco de ar

(Vergonha e desgraça)

De repente passa uma mulher de 8 anos,

(No meio da reza da tarde)

Então eu cuspi e disse a ela: “Shalom”.

(Não há como as meninas!)

(Tenha vergonha!)

Shikse, shikse, como você se veste?

Eu sou um cara saudável, como você não se envergonha?

Shikse, shikse, uma p… sem respeito

Vemos o seu cotovelo, isso nos atrapalha nos estudos

Final (falado):

Shabes! O senhor não teve intenção de tocá-la na b…

Ela por acaso passou ao lado da mão dele,

Não foi ele, foi ela que levou a sua b… até a mão dele!

Não foi ele!

(Tradução de Gabriel Toueg e Uri Lam)

