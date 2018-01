Amy Winehouse é homenageada pela alta-costura parisiense

A coleção de primavera/verão 2012 do estilista Jean Paul Gaultier, apresentada ontem na Semana de Moda de Paris, teve looks inspirados na cantora inglesa Amy Winehouse. Os olhos superdelineados, o penteado volumoso e a pinta acima dos lábios marcaram a referência à cantora inglesa. Gaultier declarou que o descuido da imprensa com a imagem de Amy e seu estilo notável o fizeram criar as peças do desfile – que foi muito bem recebido, por combinar os cortes marcantes do designer e a imagem expressiva da artista, morta em 2011.

Veja fotos dos bastidores e em close up no site da Vogue.