Foto: Divulgação

A Olimpíada começou nesta sexta-feira e Ana Paula Padrão, apresentadora do Jornal da Record, já virou piada no Twitter. Está nos Trending Topics. No ar, ela soltou: “Você está assistindo o Jornal da Globo”. Para consertar, sem parar de sorrir, ela emendou: “Esse é o Jornal da Record para você.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vale lembrar: as duas emissoras travam uma disputa olímpica: a Record tirou os direitos de transmissão da Olimpíada da Globo.