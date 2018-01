Anonymous invade sites e Twitter da Coreia do Norte e posta foto de líder tatuado com Mickey

O Anonymous invadiu sites, Flickr e Twitter do movimento Uriminzokkiri, por onde ameaças da Coreia do Norte costumam ser divulgadas. No Flickr, os hackers postaram esta imagem abaixo, onde o líder Kim Jong-un é mostrado como “procurado” e com uma tatuagem do Mickey na barriga.

“Procurado! Kim Jong-un, vulgo Nuclear Apaixonado pelo Mickey. Ameaça a paz mundial com mísseis balísticos intercontinentais e armas nucleares. Gasta dinheiro enquanto seu povo morre de fome. A ONU oficialmente sancionou a Coreia do Norte por severas violações de direitos humanos, incluindo campos de concentração e tortura”.

Em outra mensagem, o grupo de hackers assumiu o ataque (“We are Anonymous”) e também disse ter danificado um cadastro com 15 mil nomes do site.

Via Folha