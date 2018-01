Argentinos são mais felizes que brasileiros, aponta ranking

Na América do Sul, chilenos, argentinos e uruguaios são mais felizes que brasileiros. É o resultado de uma pesquisa feita pelo instituto Legatum com a participação de 110 países e que avaliou aspectos como acesso à educação e à saúde, quantidade de casamentos e divórcios, liberdade política e religiosa, nível de emprego, poder aquisitivo, burocracia, etc.

O Brasil ficou em 42º. Chile (31º) e Argentina (39º) ficaram na frente no ranking de felicidade. E os 10 primeiros foram:

1) Noruega

2) Dinamarca

3) Austrália

4) Nova Zelândia

5) Suécia

6) Canadá

7) Finlândia

8 ) Suíça

9) Holanda

10) Estados Unidos

Via Forbes