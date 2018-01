Bruno Ganz vai interpretar o papa em uma nova séria na TV norte-americana dirigida por Ridley Scott. A informação é do Hollywood Reporter. Bruno é o protagonista do filme A queda! As últimas horas de Hitler, de 2004, muito repercutido na internet, com várias montagens.

Na nova série, que se chamará The Vatican, o papel do ator será o de um papa fictício. O enredo irá abordar as disputas pelo poder no Vaticano, mostrando momentos de crise na Igreja Católica.