‘Avenida Brasil’: final pode causar apagão elétrico no Brasil, preocupa-se ONS

O responsável por coordenar a transmissão de energia no Brasil está preocupado: o capítulo final da novela Avenida Brasil nesta sexta-feira pode deixar o País no escuro. Isso porque as pessoas deixam de abrir a geladeira, tomar banho ou ligar a luz durante a novela e decidem fazer isso logo depois que acaba, podendo ocasionar uma sobrecarga de energia.

Segundo a Globo News, o recorde até agora foi o final de Passione, que gerou aumento súbito de 5% no consumo após o fim do último capítulo. O Operador Nacional do Sistema (ONS) espera que o final de Avenida Brasil ultrapasse isso. Em julho, quando Nina começou a vingança contra Carminha, o crescimento já foi de 5%.

Para tentar evitar o problema, a ONS mandou gerar mais energia.