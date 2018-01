Bacon pode ser substituído por cogumelo, diz site

Bacon pode ser substituído por cogumelo ou carne de frango e pato. O mundo está prestes a viver um ‘porcalipse’, como já está chamando s imprensa dos EUA.

Produtores do Reino Unido avisaram que, em 2013, vai faltar bacon no mundo todo. Motivo: o milho está muito caro, os fazendeiros não estão conseguindo arcar com os custos e estão abatendo os animais antes.

O site norte-americano MSNBC correu atrás de possíveis substitutos do bacon. Conversou com especialistas. Embora eles analisem que “nada substitui o bacon. O porco é uma criatura mágica”, eles deram algumas opções.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido sofreu racionamento de bacon. Foram feitas várias experiências. Pele de frango frito foi uma delas. “Eu coloco frango em uma salada no lugar do bacon. É um grande substituto”, disse o especialista Michael Ruhlman.

Peito de pato assado também pode ser uma alternativa. E cogumelos shiitake assados também conseguem um sabor e textura parecidos com o bacon.”Se você não tiver bacon, coloque outra coisa no lugar que ficará muito bom”, diz Michael.

Foto: edkohler/Flickr/Creative Commons