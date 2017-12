Barata é achada em lanche do Subway no DF

Foto ilustrativa

Um garoto de 12 anos foi comer um sanduíche na lanchonete Subway e achou uma barata no meio do pão. A rede de lanchonetes confirma o incidente, segundo o R7. O fato ocorreu na última sexta-feira em um shopping de Taguatinga, região administrativa do DF.

Segundo conta o tio do garoto, Isaac Newton Santos, “a barata estava misturada e assada junto com a massa do pão” e seu sobrinho chegou a comer metade do lanche. Santos afirma que foi reclamar e ouviu do gerente da lanchonete “para não fazer alarde, porque no momento em que tudo aconteceu o local estava cheio de clientes”.

O Subway, afirma, ofereceu um novo lanche, mas Santos não aceitou. Preferiu ficar com os R$ 36 de volta que havia gasto com a refeição.

Em nota, a rede Subway Brasil confirma o incidente e diz que a loja passou por dedetização na última segunda-feira e que foi “um caso isolado”. A rede irá trabalhar para que isso não se repita, afirma a assessoria de imprensa.