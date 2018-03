‘Batman’ é chamado pela polícia para acabar com crime em Taubaté (SP)

Foto: Reprodução

A Polícia Militar de Taubaté decidiu melhorar as suas ações de combate ao tráfico de drogas e crimes com a ajuda de um personagem bastante conhecido. O ‘Batman de Taubaté’ é um militar aposentado de 50 anos que se veste como o super-heroi de Gotham City em festas infantis. Ele fará esforços de paz em bairros da cidade com alto índice de criminalidade.

O trabalho de Luiz Pinheiro, o ‘Batman’ da cidade de Monteiro Lobato, será iniciado no dia 17. Ele declarou: “Estou ansioso para saber de que maneira poderemos trabalhar juntos. Uma criança que eu possa ajudar levando a história de um personagem, já seria muito bacana”. Os moradores aprovaram a iniciativa da Polícia.

(Via O Vale)