Um homem vestido de Batman, no seu ‘Batmóvel’, foi parado pela polícia na Philadelphia, nos Estados Unidos, porque tinha, ao invés de uma placa licenciada, o símbolo do carro do morcego. O carro era, na verdade, uma Lamborghini preta, parecida com as utilizadas por Bruce Wayne nos filmes.

(Via Channel 6)