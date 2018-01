Beber chope triplica risco de câncer, aponta estudo

Foto: Reprodução

Aqueles copinhos para relaxar no fim do dia podem acabar virando preocupação. Segundo uma pesquisa do Cancer Research, na Inglaterra, dois copos de chope ou vinho por dia podem aumentar os riscos de câncer de boca. Os cientistas ainda concluíram que o álcool causa 12.500 casos de câncer por ano, em regiões como a mama, o intestino, a garganta e a boca.

Beber regularmente também pode provocar o aumento da pressão arterial, o que leva a ataques cardíacos e derrames. Mulheres tendem a consumir regularmente cerca de 400ml de álcool por dia, enquanto homens chegam a 800ml.

(Via Universia)