Bento XVI posta último tweet antes de deixar Vaticano: ‘Obrigado pelo amor e apoio’

Bento XVI escreveu nesta quinta-feira um último tweet em sua conta na rede social (@pontifex) antes de deixar o Vaticano. “Obrigado por seu amor e apoio. Que vocês sempre experimentem a alegria de colocar Cristo no centro de suas vidas”, tuitou. O perfil ficará à disposição do futuro pontífice, caso queira mantê-lo, informou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

Ontem, Bento XVI também deixou uma mensagem aos seus seguidores. No tweet, ele estimulou os fiéis a sentirem a alegria de ser cristãos. “Queria que cada um sentisse a alegria de ser cristão, de ser amado por Deus, que entregou o Seu Filho por nós”, postou, após a audiência pública das quartas-feiras, o último ato público de seu pontificado no Vaticano.

Em relação à conta @pontifex, o secretário do Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, Paul Tighe, afirmou que ela foi criada para uso exclusivo de Bento XVI e que permanecerá inativa durante o período que vai entre a renúncia e a eleição de seu sucessor. Tighe acrescentou que o perfil ficará disponível para ser usada pelo seguinte papa, “se ele desejar fazê-lo.”

(Com informações da agência Efe)