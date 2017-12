Bola da Copa deve se chamar ‘Gorduchinha’, reclamam internautas

Os internautas não ficaram nada satisfeitos com a escolha do nome da bola para a Copa 2014. A Adidas, patrocinadora dos equipamentos esportivos, abriu votação nesta segunda-feira para a escolha. E deu três opções: ‘Bossa Nova’, ‘Brazuca’ ou ‘Carnavalesca’.

Postamos a votação na página do Estadão no Facebook e os leitores reclamaram. Entre as 525 pessoas que responderam nas primeiras duas horas, 80 queriam ‘Gorduchinha’ como nome, em homenagem ao locutor esportivo Osmar Santos. Só que a Adidas não considerou a opção.

“A Adidas deve estar de brincadeira, cada nome tosco. Cadê a criatividade da turma de marketing”, reclama o leitor Vinícius Daniez Garcia. “Prefiria Gorduchinha mesmo… Eterno Osmar Santos! Homenagem justa!”, afirma o leitor Eder Santos.

Há um ano, uma campanha na web pede que a bola oficial da Copa seja batizada de ‘Gorduchinha’. Artistas e políticos como Ivete Sangalo, Faustão, Jô Soares, Fernando Henrique Cardoso e até a Turma da Mônica apoiam a causa. A página no Facebook tem 13 mil adesões.