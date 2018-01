Bolo de chocolate e pudim ajudam a emagrecer, aponta estudo

Fazer dieta para você é cortar seus doces preferidos? Um estudo da Universidade de Tel Aviv pode ajudar a contornar este problema. Segundo a análise, comer pedaços de pudim ou bolo no café da manhã é uma estratégia saudável aos regimes, porque no começo do dia o metabolismo está preparado para processar quantidades maiores de caloria, e satisfazer o desejo de doces evita que se crie um vício nos alimentos proibidos, a longo prazo.

O estudo foi realizado com 193 pessoas, divididas em dois grupos: os que podiam comer sobremesas no café da manhã, e outro que tinha um limite de 300 calorias para a refeição. Ao longo de 32 semanas, os que mais se alimentavam no período matutino perderam mais peso do que os outros, porque não deixaram de comer o que gostavam. O segundo grupo, apesar de ter perdido peso, recuperou-o após voltar a comer os alimentos que tinham sido proibidos. Vale rever a dieta, não?

(Via Daily Mail)