Botafogo vai lançar camisa cor de rosa, diz Puma

Vazou na internet a foto de uma camisa cor de rosa do Botafogo. A imagem foi divulgada por uma loja oficial do clube em Juiz de Fora. E não é falsa, confirma a patrocinadora de equipamentos esportivos do time, a Puma.

Segundo o Globo Esporte, entretanto, o time foi pêgo de surpresa com a divulgação. O Botafogo havia prometido o lançamento de uma quarta camisa para este ano, mas não esta. O modelo cor de rosa é somente para mulheres e será lançado em breve.

Foto: Divulgação