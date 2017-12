Bozo voltará ao ar no SBT no segundo semestre

Sucesso nos anos 80, Bozo voltará ao ar no SBT. O próprio Silvio Santos fechou contrato com a Larry Harmon Pictures Corporation, detentora dos direitos do personagem, para voltar a produzir programas com o palhaço.

Segundo a Folha, a volta está prevista para o segundo semestre e inclui também a exibição do desenho animado do personagem. Ainda não foi escolhido quem viverá o palhaço, mas Luís Ricardo, um dos que viveram Bozo nos tempos áureos, ainda trabalha no canal.