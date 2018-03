‘Brinquedo Assassino’: Chucky pode voltar aos cinemas em dois novos filmes

Foto: Divulgação

Os fãs do boneco Chucky podem comemorar: há rumores de que duas novas produções comemorarão os 25 anos do filme ‘Brinquedo Assassino‘, conforme noticiou a revista Empire. Um deles seria um remake do filme de 1988; outro, uma continuação.

O ator Brad Dourif, que faz a voz do personagem, disse estar envolvido nos dois projetos, mas ainda não recebeu os scripts dos filmes. Dom Mancini e David Kirschner, que foram roteiristas do primeiro filme, também estão envolvidos. Mancini dirigiu ‘O Filho de Chucky’, e pode ser o diretor de um dos novos longas.

(Via UOL)