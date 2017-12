Cabalístico? Raphael faz 11 anos, às 11h, neste 11/11/11

Gabriel Pinheiro

Se você nasceu em 2000, 2011 é um ano especial: para quem acredita em superstição, completar 11 anos em 2011 pode significar sorte em dobro. Segundo a numerologia, números compostos de algarismos iguais são chamados de “números mestres”, que acentuam as qualidades do ser humano. E que tal ter nascido em 11 de novembro de 2000 e completar 11 anos nesta sexta-feira? É o caso de Raphael Abdalla Salum. E ele acredita no misticismo da data emblemática? “O quê?”, indaga o tímido garoto. “Ah tá, sorte ou azar, né? Acredito”, diz.

Como se não bastassem tantos números 11 na vida de Raphael, a mãe, Alessandra Salum, destaca mais um: ele nasceu às 11h40, em Atibaia, interior de São Paulo. Ela não se diz supersticiosa, mas acha que tanto 11 na vida do filho deve significar boa sorte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E você, acredita na força da data?