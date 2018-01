Cachaça grátis: SP terá degustação de 50 tipos com entrada franca

Gosta de cachaça? Haverá degustação grátis no Mercado Municipal de São Paulo entre amanhã, dia 4, e domingo, dia 9. Durante a Expocachaça, os visitantes poderão provar diversos tipos de cachaças mineiras, espalhadas em 50 stands, além de comprar as bebidas nos 25 quiosques montados no local.

Para quem quer se aprofundar mais, há ainda palestras gratuitas mostrando a melhor forma de harmonizar o destilado com vários pratos. No ano passado, 290 mil pessoas compareceram.

Saiba mais no site do evento.

Foto: Aline Gomes/Flickr/Creative Commons