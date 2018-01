Circula na internet que a marca de luxo Louis Vuitton está vendendo uma camisinha com seu símbolo pelo preço astronômico de R$ 130 cada. De acordo com o Jornal do Brasil, é mentira.

A publicação entrevistou a representante da marca no Brasil, Patrícia Romano e descobriu que a novidade não tem o aval da marca francesa. E, na verdade, não é nem comercializado. É só um protótipo idealizado pelo arquiteto Irakli Kiziria, da República da Geórgia.