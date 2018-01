Carlos Nascimento inspira hashtag: #obrasiljafoimaisinteligente

Um comentário do jornalista Carlos Nascimento no Jornal do SBT dominou as discussões no Twitter nesta sexta-feira. Na noite de quinta, o âncora do telejornal questionou a atenção dada à volta da estudante Luiza do Canadá e à repercussão do suposto estupro no BBB.

“Ou os problemas brasileiros estão todos resolvidos ou nós nos tornamos perfeitos idiotas. Porque não é possível que dois assuntos tão fúteis possam chamar a atenção do país inteiro. Primeiro, um programa de televisão em que se discute um estupro, que por si só já é um absurdo, negado pelos dois protagonistas. Segundo, uma pessoa que ninguém conhece vira uma celebridade na mídia somente porque o nome apareceu milhões de vezes na internet. Luiza já voltou para o Canadá e nós já fomos mais inteligentes”, afirmou o jornalista.

A reação na internet foi instantânea. Hoje, o nome do âncora e a hashtag “obrasiljafoimaisinteligente” chegaram ao topo dos trendings topics da rede social no Brasil e conseguiram superar “Canadá” e “Luiza” depois de cinco dias.

A opinião de Nascimento dividiu os internautas: não faltaram declarações de apoio e críticas ao comentário, interpretado por muitos como arrogante. E você, o que achou?