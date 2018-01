CARNAVAL: São Luiz do Paraitinga abandona só marchinhas e terá Bonde do Tigrão e Turma do Pagode

Famoso carnaval no interior de São Paulo com a folia ao som de marchinhas bem no estilo dos bailes de antigamente, a cidade de São Luiz do Paraitinga agora terá funk, pagode e música eletrônica. A Skol anunciou que irá levar à cidade as bandas Bonde do Tigrão e Turma do Pagode, além dos cantores Buchecha, Jorge Ben Jor e o DJ Bob Sinclair.

A marca de cerveja terá um camarote VIP. Os foliões só poderão entrar com abadá, ao contrário da festa tradicional, onde qualquer pessoa pode se misturar aos blocos que andam livremente pela cidade. A novidade gerou reclamações nas redes sociais. Internautas afirmam que está descaracterizando o tradicional carnaval.

A prefeitura nega que tenha sido oficialmente avisada das atrações. “Não recebemos a confirmação da programação da Skol. Além disso, temos uma comissão de carnaval aqui na cidade, se avaliarmos que a programação será nociva à tradição local, temos o poder de veto”, disse o secretário de turismo Eduardo Coelho ao G1.

A Skol, por sua vez, afirmou ao G1 que não quer descaracterizar a festa, mas dar uma nova opção de ritmos na festa. A empresa está bancando o carnaval da cidade, já que a administração municipal está sem verbas.

Este é o panfleto que está circulando nas redes: