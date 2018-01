Carpinteiro constrói cama com 300 garrafas de cerveja

Foto: Reprodução

O neozelandês Steve Sandvoss decidiu aproveitar não apenas o líquido das suas garrafas de cerveja. Com 212 vidros grandes e 106 long-necks de Heineken, montou um apoio para a sua cama. E ainda utilizou luzes fluorescentes para incrementar o design.

A peça agora vale cerca de R$ 5148. Caso consiga vendê-la, Steve diz que guardará o dinheiro para gastar com as despesas de seu casamento. O carpinteiro juntou as garrafas por cerca de um ano.

(Via Huffington Post)