Cauã Reymond e outros famosos fazem campanha pelo fim da violência contra mulher

Famosos e anônimos estão sendo convocados pelo Banco Mundial para participar de uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. Com o slogan “Homem de verdade não bate em mulher”, a iniciativa quer colocar a violência doméstica em debate para conscientizar a população sobre o tema.

Segundo dados do Mapa da Violência 2012 – Homicídios de Mulheres no Brasil, uma em cada cinco mulheres dizem ter sofrido algum tipo de violência dentro de casa. E na maioria dos casos – 80%, de acordo com o estudo – os responsáveis pela agressão são conhecidos, como os próprios namorados e maridos.

Cauã Reymond e Gabriel Braga Nunes são algumas das personalidades que participam da campanha. A população também é convidada a aderir ao projeto. Basta tirar uma foto com o slogan da campanha escrito em algum lugar e postar no Instagram ou Twitter com #souhomemdeverdade, mencionando @worldbanklac. A ideia é espalhar a mensagem de que a violência não é o caminho.

via Catraca Livre