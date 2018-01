Cazuza participará do Rock in Rio em holograma, diz revista

Cazuza vai participar do Rock in Rio 2013. Segundo a revista Rolling Stone, o músico será projetado em holograma na abertura do festival, em tecnologia similar a usada com Elvis Presley e Tupac Shakur.

A organização já havia divulgado nesta terça que a abertura seria em homenagem ao poeta “exagerado”. Ney Matogrosso, Maria Gadu, Bebel Gilberto, Rogério Flausino e Paulo Miklos cantarão músicas de Cazuza, sob o comando de Frejat, seu ex-companheiro no Barão Vermelho.