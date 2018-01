ChargedoJogo: vote pelo Twitter e receba uma ilustração exclusiva da Copa

Você vai torcer ligado no Twitter? Que tal escolher qual jogador ou situação do jogo merece virar tema de charge e receber uma ilustração exclusiva? O Estadão, em parceria com o Twitter, convida seus leitores e seguidores na rede social a participarem da votação #ChargedoJogo. Funciona assim: no segundo tempo das partidas, o Twitter do Estadão vai anunciar as duas opções de voto. Você decide retuitando ou curtindo o tweet, de acordo com a opção desejada. O desenho será feito na hora e distribuído na rede. Participe!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.