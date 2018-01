CHAVES: ‘Quico’ se aposenta e diz querer suas cinzas jogadas no Brasil

O ator Carlos Villagrán participou na última quinta-feira do programa Agora é Tarde, de Danilo Gentili, e anunciou que vai aposentar seu personagem Quico, famoso no seriado mexicano Chaves. “Estou me aposentando por respeito ao personagem. Não quero concorrer comigo mesmo 40 anos mais jovem”, diz ele, que tem 69 anos, fará shows pelo Brasil neste mês e afirmou que serão os “últimos” de sua carreira.

Villagrán também declarou seu amor pelo Brasil, com lágrimas nos olhos. “Amo muito o Brasil e quero que minhas cinzas sejam trazidas para cá”, diz ele, que colocou em um de seus filhos o nome de Pelé.

Assista programa na íntegra abaixo.