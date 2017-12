Chiclete que emagrece é criado nos EUA

Que tal perder peso mascando chiclete? A proeza parece impossível, mas não é: pesquisadores dos Estados Unidos já trabalham – com sucesso – em uma forma de adicionar o hormônio PYY, que provoca sensação de saciedade, à goma de mascar. O princípio é o mesmo dos chicletes que ajudam os fumantes a largar o vício, informa a Revista Alfa.

O hormônio PYY é responsável por regular o apetite e a energia do corpo, e é liberado no sangue quando a pessoa se exercita ou se alimenta. Pessoas obesas têm concentrações menores de PYY no organismo.

Os resultados do estudo foram publicados no Journal of Medicinal Chemistry, da Sociedade Americana de Química.

Vai querer um chiclete desses?