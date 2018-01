Chico Anysio não morreu. O boato, que começou no Twitter na noite desta quarta-feira, 15, e foi parar no primeiro lugar dos trending topics, foi desmentido pelo hospital em que o humorista está internado, no Rio. Ele continua em estado estável. Chico foi hospitalizado no dia 22 de dezembro, quando diagnosticado com pneumonia. Ainda não há previsão de alta.

