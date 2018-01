Mauricio de Sousa publicou nesta quinta-feira uma homenagem à escolha do nome do novo papa, Francisco I. A tirinha – postada na página da Turma da Mônica no Facebook – faz piada com a coincidência com o nome do seu famoso Chico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.