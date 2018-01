A gravadora Universal Music coloca no mercado um box com 21 discos de Chico Buarque. A caixa, chamada De Todas As Maneiras -Discografia Chico Buarque, traz álbuns consagrados do cantor e compositor, com clássicas como A Banda e Retrato em Branco e Preto.

O lançamento também conta com um livro sobre as canções e ainda traz uma gravação inédita da também clássica Jorge Maravilha (abaixo).

Via Gazeta do Povo