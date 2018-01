Chorão vira nome de pista de skate em SP

O governador Geraldo Alckmin anunciou em seu Twitter que a pista de skate localizada no Parque da Juventude, em SP, ganhará o nome de Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. encontrado morto nesta quarta-feira. Segundo informa o governo do Estado, o local antes se chamava apenas “Pista do Carandirú”.

“Com grande sensibilidade, Chorão abriu nossos olhos para a importância do skate como opção de lazer para milhares de paulistanos. Reabrimos a pista de skate do Parque da Juventude, pela qual Chorão muito batalhou. Será justa homenagem dar o nome dele ao local”, tuitou o governador.