A ciência será homenageada em nova nota de dinheiro no Canadá. No lugar de fotos de políticos, as cédulas de $5 trarão a imagem de um braço robótico utilizado em missões espaciais, num tributo ao trabalho do país na Estação Shuttle e na Estação Espacial Internacional.

Ainda no campo da tecnologia, as novas notas serão feitas de um plástico reciclável.

Via Engadget